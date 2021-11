Marseille rouge belle de mai Bouches-du-Rhône, Marseille SERGE DUPIRE & LE MIDDLE JAZZ ORCHESTRA rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SERGE DUPIRE & LE MIDDLE JAZZ ORCHESTRA rouge belle de mai, 4 décembre 2021, Marseille. SERGE DUPIRE & LE MIDDLE JAZZ ORCHESTRA

rouge belle de mai, le samedi 4 décembre à 21:00

[http://www.middlejazzorchestra.com](http://www.middlejazzorchestra.com)UPIRE et le Middle Jazz Orchestra vous proposent le temps d’une soirée, de vous transporter dans la féérie des fêtes de Noël dans les rues de New York, avec les chants traditionnels et les standards immortalisés par les plus grands jazzmen. Direction : Didier HUOT + d’infos & vidéos : www.middlejazzorchestra.com Serge DUPIRE : [https://www.youtube.com/watch?v=OaOZLfWi_io](https://www.youtube.com/watch?v=OaOZLfWi_io) Ouverture à 19h30 – Restauration 8E/10E Concert à 21h – PAF 10E

10€

♫JAZZ♫ rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T21:00:00 2021-12-04T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu rouge belle de mai Adresse 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville rouge belle de mai Marseille