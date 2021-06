Fleury-devant-Douaumont Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont, Meuse Séré de Rivières : bâtisseur de la «barrière de fer» ! Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont

### Cette conférence présente le parcours méconnu du général Séré de Rivières. La défaite de la guerre de 1870-1871 amène son génie à concevoir un nouveau système fortifié pour défendre la France. La conférence est menée par Mathieu Panoryia, conseiller scientifique de l’exposition « On ne passe pas ! Les fortifications, du système Séré de Rivières à la ligne Maginot ». Si le nom de certains ingénieurs et bâtisseurs militaires est resté dans la mémoire collective française, dont le plus illustre reste indubitablement Vauban, d’autres restent méconnus du grand public. Dans leur grande majorité, les personnes qui visitent les forts du champ de bataille de Verdun ignorent que ceux-ci font partie d’un ensemble fortifié bien plus vaste. Celui-ci court de la mer du Nord à la Méditerranée. L’ensemble a été érigé par le général Séré de Rivières.

