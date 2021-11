Senpereko Trail Saint-Pée-sur-Nivelle, 13 mars 2022, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Senpereko Trail Saint-Pée-sur-Nivelle

2022-03-13 09:00:00 – 2022-03-13 16:00:00

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

Course à pied en montagne et randonnées.

2 Parcours de randonnée : 16 km 800m+ et 9 km 350m+

Les marcheurs s’inscrivent le jour de la course, de 7h à 8h30. Départ avant 8h30. Le prix est fixé à 5 € et donne droit à un casse-croûte.

Senpereko Trail le 13/03 à 9h : 21.5 km et D+1050

+33 6 11 03 00 78

SPUC Lasterka

Saint-Pée-sur-Nivelle

dernière mise à jour : 2021-11-19 par