Campagne Campagne Campagne, Dordogne Séniors faites du sport Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Dordogne

Séniors faites du sport Campagne, 7 octobre 2021, Campagne. Séniors faites du sport 2021-10-07 09:00:00 – 2021-10-07 17:00:00

Campagne Dordogne 4e édition “Séniors faites du sport”. À destination des personnes âgées de plus de 60 ans, des ateliers physiques adaptés et des ateliers de prévention santé seront proposés. Gratuit

Le pass sanitaire est obligatoire 4e édition “Séniors faites du sport”. À destination des personnes âgées de plus de 60 ans, des ateliers physiques adaptés et des ateliers de prévention santé seront proposés. Gratuit

Le pass sanitaire est obligatoire +33 6 77 02 66 82 4e édition “Séniors faites du sport”. À destination des personnes âgées de plus de 60 ans, des ateliers physiques adaptés et des ateliers de prévention santé seront proposés. Gratuit

Le pass sanitaire est obligatoire © Christian Northe dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Campagne, Dordogne Autres Lieu Campagne Adresse Ville Campagne lieuville 44.90796#0.96738