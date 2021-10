Semoy Kiosque Loiret, Semoy Semoy fête Noël ! Kiosque Semoy Catégories d’évènement: Loiret

MARCHÉ DE NOËL ANIMATIONS CONCERT LECTURES DE NOËL VENUE DU PERE NOËL Crêpes, marrons chauds, … **samedi 18 décembre** **place François-Mitterrand** **10 h – 19 h** accès libre selon protocole sanitaire en vigueur Programme détaillé à venir

Marché de Noël, Concert, Contes, Père Noël… a municipalité, le comité de fêtes et plusieurs associations semeyennes s’associent pour vous offrir une merveilleuse journée de Noël. Kiosque Place François-Mitterrand, Semoy Semoy Loiret

