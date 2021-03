Séminaire Eat and Think – Jennifer URASADETTAN IGR-IAE Rennes, 12 avril 2021-12 avril 2021, Rennes.

Séminaire Eat and Think – Jennifer URASADETTAN

IGR-IAE Rennes, le lundi 12 avril à 12:30

### 1ère partie : Conférence – 12h30-13h15

[Jennifer URASADETTAN](https://perso.univ-rennes2.fr/jennifer.urasadettan), Université de Rennes 2, présentera l’une de ses recherches intitulée « The Impact of Project Ambiguity on the Forms of Cooperation Developed: The Merging of Two Hospital Care Units ».

### 2ème partie : Table ronde – 13h15-14h00

Le rôle de l’ambiguïté en sciences du management: exemples en RH, Management, Marketing, Comptabilité, Finance.

* Jennifer URASADETTAN, MCF HDR, Université de Rennes 2

* Dominique MARTIN, Professeur des universités, IGR-IAE de Rennes

* Lionel TOUCHAIS, Professeur des universités, IGR-IAE de Rennes

* Jacques-François DIOUF, MCF, IGR-IAE de Rennes

* Hélène RAINELLI-WEISS, Professeur des universités, IGR-IAE de Rennes

« The Impact of Project Ambiguity on the Forms of Cooperation Developed: The Merging of Two Hospital Care Units »

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-12T12:30:00 2021-04-12T14:00:00