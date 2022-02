Semaines des Enfants Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Semaines des Enfants Hendaye, 24 octobre 2022, Hendaye. Semaines des Enfants Hendaye

2022-10-24 – 2022-11-04

Chaque année, à l'occasion des vacances scolaires du Printemps et d'Automne, Hendaye Tourisme organise des animations gratuites pour les enfants (spectacle de clown, concert, ateliers créatifs, initiations à diverses activités sportives…).

