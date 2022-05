Semaine occitane et Passem Monein, 4 juin 2022, Monein.

Semaine occitane et Passem Monein

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-04

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 En partenariat avec Ligams. nA la MéMo : Auditions des élèves de l’Association Musiques et Traditions de Monein. n11h30 : Petites scénettes en Oc du spectacle la Passejada du Vert Galant avec costumes originaux (Association La Pastorala de Monenh). nAnimation musicale toute l’après-midi avec une fanfare déambulatoire. n14h à 17h : Ateliers jeux traditionnels (échasses, jeux en bois…) animés par Christelle CAMBLONCQ n15h30 à 17h30 : Ateliers de danse animés par Anne LAFFITTE. 15h30 à 16h30 pour les enfants et de 16h30 à 17h30 pour les adultes. n18h bal trad. avec le groupe de musique traditionnelle de l’AMTM. n19h Cantèra sur scène avec : L’Encantada, Lambrusquèra, Les Esbarrits et Acolinas. n21h30 à 22h15 : Passage de la Passem suivi du théâtre de rue scène de la Ségue par Carnaval Biarnès et la Compagnie Jour de fête. n22h15-23h : Cantèra libre. n23h : Concert de Jem’s et Lolo.

+33 5 59 21 21 25

La Mémo

Monein

