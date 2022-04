Semaine Néerlandaise à Orry-la-Ville Orry-la-Ville Orry-la-Ville Catégories d’évènement: Oise

Orry-la-Ville Oise Orry-la-Ville L’association Kap’Orry vous propose une semaine d’animation avec nos amis néerlandais du 30 avril au 07 mai avec décoration des vitrines de nos commerçants aux couleurs des Pays-Bas. Programme:

-Lundi 02 mai à 19h30 – place de la Libération : départ du défilé de la fanfare de Kapelle

-Mardi 03 mai à 19h30, en l’église d’Orry : concert gratuit de la fanfare d’Orry

