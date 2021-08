Semaine des diversités La-Roche-Sur-Yon, 11 octobre 2021, La Roche-sur-Yon.

Semaine des diversités

du lundi 11 octobre au vendredi 12 novembre à La-Roche-Sur-Yon

le centre LGBT de Vendée et ses associations partenaires ont le plaisir de vous informer de la tenue d’une « Semaine des Diversités » à la Roche sur Yon, du 11 au 16 Octobre 2021, ayant pour slogan « Soyons Fier-e-x-S de qui nous sommes ». La communauté LGBTQIA+ représente une grande et belle diversité : Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Trans, Queer, Intersexe et Asexuel·le ou Aromantique. Tous ces termes sont importants puisque nommer, c’est faire exister. C’est permettre à une réalité d’être conçue, représentée, discutée et réfléchie en tant que telle. Une semaine n’est pas suffisante pour présenter ces diversités ! Nous proposons à l’ensemble de la population une sensibilisation à la communauté LGBTQIA+ et à des moments de vie à travers différents événements culturels : 4 expositions et un grand rassemblement festif et coloré. Expositions du lundi 11 au samedi 16 Octobre – Inclusion des LGBTQIA+ dans le monde du travail (en partenariat avec l’association l’Autre Cercle Pays de la Loire et la société IMPULS’YON- Compagnie des Transports du Yonnais) – Spiritualité et Homosexualité (en partenariat avec l’association David&Jonathan Vendée) – La déportation homosexuelle exposition réalisée par le Mémorial de la Déportation Homosexuelle ( en partenariat avec l’association Gay’titudes) – Les bannis de Quentin Houdas- Portraits de réfugiés LGBT. Musique : Le samedi 16 Octobre, rassemblement coloré et festif, à partir de 15h30 jusque 22H30. Présence de DJ Steph et du groupe « Copains des bois ». Présence d’un village associatif, bars, collations et de food trucks. Retrouvons nous nombreux.ses, fier.e.S de qui nous sommes pour cette semaine des Diversités De nombreuses informations sur la page Facebook : Centre LGBT de Vendée : Semaine des diversités- 11 au 16 Octobre 2021

entrée libre

Nous proposons à l’ensemble de la population une sensibilisation à la communauté LGBTQIA+ à travers différents événements culturels : 4 expositions et un grand rassemblement festif et coloré.

La-Roche-Sur-Yon 71 Bvd Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



