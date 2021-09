Rennes SOIE Ille-et-Vilaine, Rennes Semaine de la réorientation SOIE Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Semaine de la réorientation

du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre à SOIE

du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre à SOIE

_**J’ai perdu une année ? Non, je me suis réorienté.**_ A destination des étudiants de première et deuxième année de l’Université de Rennes 1, la Semaine de la réorientation est un lieu de rencontre et d’accompagnement pour mettre en place rapidement, dès les premières semaines de cours, un changement de projet. Nouvelle formation, Césure, service civique… De nombreuses solutions existent pour valoriser votre année. N’attendez pas ! ### Lundi 4 octobre * 12h – 13h : [Les clés de la réo](https://openagenda.com/agendas/26055533/embeds/77550765/events/59430370?lang=fr) (places vacantes) ### Mardi 5 octobre * 13h – 14h : [Les clés de la réo](https://openagenda.com/agendas/26055533/embeds/77550765/events/8770748?lang=fr) (places vacantes en BTS) * 16h – 17h : Préparer sa candidature pour un BTS ### Mercredi 6 octobre * 11h – 12h : [Les clés de la réo](https://openagenda.com/agendas/26055533/embeds/77550765/events/18461068?lang=fr) (places vacantes) ### Jeudi 7 octobre * 13h – 18h : Forum des alternatives ### Vendredi 8 octobre * 11h – 12h30 : [Les clés de la réo](https://openagenda.com/agendas/26055533/embeds/77550765/events/42236311?lang=fr) (places vacantes en BTS) _La Semaine de la Réorientation est un événement organisé par le SOIE avec le soutien de Cursus IDE@L_. Des ateliers, un forum des alternatives et le plein d’infos pour mettre en place rapidement un changement de projet. SOIE 1 rue de la Borderie Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T17:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T17:00:00

