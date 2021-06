Semaine de la Randonnée : Offre spéciale Balades équestres avec les « Poneys du Bélon » Moëlan-sur-Mer, 16 juin 2021-16 juin 2021, Moëlan-sur-Mer.

Semaine de la Randonnée : Offre spéciale Balades équestres avec les « Poneys du Bélon » 2021-06-16 09:00:00 – 2021-06-16 18:00:00

Moëlan-sur-Mer Finistère

Crinière au vent ! Balade à poney et à cheval débutants et confirmés, enfants et adultes. 14 € au lieu de 17 pour les poneys et 18 € au lieu de 22 pour les chevaux. Avec le code SDLR21.

+33 6 64 67 77 77

