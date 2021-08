Semaine Bien-être à l’Aparté Vertheuil, 23 août 2021, Vertheuil.

Semaine Bien-être à l’Aparté 2021-08-23 10:30:00 – 2021-08-27

Vertheuil Gironde Vertheuil

EUR 30 Encore en vacances ?

La reprise est déjà là ou s’approche à grands pas ?

Alors pour mettre à profit et conserver les acquis de vos vacances, l’Aparté, lieu culturel et créatif à Vertheuil vous a concocté une semaine rien que pour vous !!!

Des ateliers quotidiens autour du bien-être avec au programme :

– Atelier micro sieste avec Isabelle Delanoë, sophrologie, hypnose et développement personnel

– Fabriquer ses baumes et huiles de soins avec Lu’topie – savons & cosm’éthiques

– Cuisine : on révise ses bases avec Laurence Dessimoulie

– Marche en pleine conscience avec Isabelle Delanoë

– Atelier naturopathie avec Véronique Tropamer Naturopathe Hypnothérapeute

Ateliers de 2h ou 4h

Sur inscription uniquement.

Encore en vacances ?

La reprise est déjà là ou s’approche à grands pas ?

Alors pour mettre à profit et conserver les acquis de vos vacances, l’Aparté, lieu culturel et créatif à Vertheuil vous a concocté une semaine rien que pour vous !!!

Des ateliers quotidiens autour du bien-être avec au programme :

– Atelier micro sieste avec Isabelle Delanoë, sophrologie, hypnose et développement personnel

– Fabriquer ses baumes et huiles de soins avec Lu’topie – savons & cosm’éthiques

– Cuisine : on révise ses bases avec Laurence Dessimoulie

– Marche en pleine conscience avec Isabelle Delanoë

– Atelier naturopathie avec Véronique Tropamer Naturopathe Hypnothérapeute

Ateliers de 2h ou 4h

Sur inscription uniquement.

+33 6 18 04 24 90

Encore en vacances ?

La reprise est déjà là ou s’approche à grands pas ?

Alors pour mettre à profit et conserver les acquis de vos vacances, l’Aparté, lieu culturel et créatif à Vertheuil vous a concocté une semaine rien que pour vous !!!

Des ateliers quotidiens autour du bien-être avec au programme :

– Atelier micro sieste avec Isabelle Delanoë, sophrologie, hypnose et développement personnel

– Fabriquer ses baumes et huiles de soins avec Lu’topie – savons & cosm’éthiques

– Cuisine : on révise ses bases avec Laurence Dessimoulie

– Marche en pleine conscience avec Isabelle Delanoë

– Atelier naturopathie avec Véronique Tropamer Naturopathe Hypnothérapeute

Ateliers de 2h ou 4h

Sur inscription uniquement.

atelier graphique

dernière mise à jour : 2021-08-12 par OT Médoc-Vignoble