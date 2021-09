Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Sélection en ligne – Festival A Bout de Courts Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Dans le cadre du Festival A bout de courts, la médiathèque vous invite à voter pour votre court métrage préféré pour la sélection de la catégorie « Regard Caméra » via la plateforme Twitch, rendez-vous le 15 septembre ! ? [https://www.twitch.tv/mediathequescoeurdeloire](https://www.twitch.tv/mediathequescoeurdeloire) Les modalités de la sélection vous seront expliquées en pré-live le 15 septembre ! Dans le cadre du Festival A bout de courts, la médiathèque vous invite à voter pour votre court métrage préféré pour la sélection de la catégorie « Regard Caméra » via la plateforme Twitch. Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2021-09-15T12:00:00 2021-09-15T18:00:00

