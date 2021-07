Les Mathes camping la palombiere Charente-Maritime, Les Mathes Séjour sur la côte atlantique environnement et convivialité camping la palombiere Les Mathes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Les Mathes

Séjour sur la côte atlantique environnement et convivialité camping la palombiere, 2 août 2021-2 août 2021, Les Mathes. Séjour sur la côte atlantique environnement et convivialité

du lundi 2 août au vendredi 6 août à camping la palombiere

Séjour qui allie sensibilisation à l’environnement, activités de pleines nature.. la découverte de l’environnement (faune, flore, sentiers de randonnées, vélo..) ; la pratique d’activités physiques de pleine nature ( course d’orientation, accrobranche) ; la sensibilisation des jeunes au monde vivant qui nous entoure ; l’émancipation du citoyen et la rencontre de l’autre

séjour sur inscription , tarif : 100€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. camping la palombiere 1551 route de la fouasse Les Mathes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T08:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T08:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T08:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T08:00:00 2021-08-06T20:30:00

Lieu camping la palombiere Adresse 1551 route de la fouasse Ville Les Mathes