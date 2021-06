Renauvoid ASCPA BOUZEY Renauvoid, Vosges SEJOUR SPORTIF ET PLEIN AIR ASCPA BOUZEY Renauvoid Catégories d’évènement: Renauvoid

du lundi 2 août au vendredi 6 août à ASCPA BOUZEY

En accord avec les envies de chacun et son lot d’activités variées, de grands jeux, de sorties natures, d’activités sportives et de plein air, ce séjour est avant tout destiné à des jeunes curieux et à la recherche d’une ambiance « colo », le tout dans un esprit de convivialité.

435€

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

2021-08-02T12:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T16:00:00

