Val-d’Aigoual Gard Gard Du 27 au 30 janvier 2022, Aigoual Tourisme vous emmène en Catalogne : visites, temps libres pour les emplettes, marchés, soirées dansantes, réservez vite votre voyage ! Inscriptions : Aigoual Tourisme au 04 67 82 20 86 Acompte demandé de 90 € à l’inscription, le solde de 89 € est à verser avant le 31 décembre 2021. aigoual-tourisme@wanadoo.fr +33 4 67 82 20 86 Droits libres

