Hebergement sous tipis en plein milieu des bois, inmersion dans le monde du cirque et des percussions africaines. Vivre ensemble, partager les moments de joie et de tâches collectives dans le respect du rythme de chacun. L’accent sera mis sur l’entraide, la participation collective, l’affirmation de soi et le respect des différences. La musique et le cirque offrent la possibilité de découvrir sons corps, de partager et de “jouer” ensemble. Developpent ainsi la motricité, la persévérance, la concentration, l’écoute des autres… Les repas seront préparés avec les enfants à base de produits frais, locaux et bio. Et en plus nous découvrirons les ânes avec des jeux et balade, puis le yoga! La nature est un espace naturel de jeux et de découverte où les enfants pourront jouer. Soirée dans le grand tipi autour du feu pour écouter contes, histoires et musique…Dans la grange pour des jeux divers et ludiques. En fin de séjour, un spectacle sera proposer au parents Animateurs diplômées: Educatrice specialisée, anim d’état defa et biac, Cap cuisine et petite enfance, BAFA.

475

blanquefort sur briolance 47500 Cuzorn Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T16:30:00 2021-08-22T23:00:00;2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-24T12:30:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T12:30:00;2021-08-25T12:30:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T08:30:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T08:30:00 2021-08-28T18:00:00