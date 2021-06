SEJOUR LINGUISTIQUE ANGLAIS Le Relais du Bois Perché, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Aspet.

SEJOUR LINGUISTIQUE ANGLAIS

du samedi 31 juillet au vendredi 6 août à Le Relais du Bois Perché

SEJOUR LINGUISTIQUE ANGLAIS ————————— ### L’expertise de nos classes découvertes en séjour de vacances ! Pendant l’année scolaire, nous organisons des classes découvertes. Nous souhaitons faire profiter de ce savoir faire aux enfants dans le cadre d’un séjour de vacance et ainsi méler étroitement « éducatif et récréatif et socialisation » dans une période particulière où les enfants en ont en d’autant plus besoin! « In English please ! » Si tu veux progresser en anglais tout en t’amusant et en passant de vraies vacances, ce séjour est pour toi ! Ici pas de cours d’anglais mais de l’immersion ! Des activités, des ateliers, des jeux de toutes sortes, des balades… bref des vacances mais en anglais ! Que tu fasses de la cuisine, du Quidditch ou que tu ranges ta chambre ;) cette langue déroutante au début n’aura bientôt plus de secret pour toi ! L’équipe d’animation n’hésitera pas à t’embarquer au pays d’Harry ou autres contrées incroyables et te faire voyager grâce aux activités mais aussi aux repas ou rituels comme le « Tea-Time ». Des matchs d’impro aux matchs de Foot, tu pourras autant de dépenser que te poser. Prenant aussi en compte tes envies, les animations misent en place permettront une dynamique naturelle de communication par l’anglais. Un séjour qui répond aussi bien aux attentes des parents que des enfants… que demander de plus ! « Com with us ! » Autres activités : Sur place, piscine, course d’orientation, tennis, cinéma, marché…

500€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le Relais du Bois Perché Les Vignes, 31160 Aspet Aspet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T15:00:00 2021-07-31T23:59:00;2021-08-01T00:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T13:00:00