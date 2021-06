Charquemont Centre Nature et Plein Air Armand Bermont Charquemont, Doubs Séjour « jeux olympiques » Centre Nature et Plein Air Armand Bermont Charquemont Catégories d’évènement: Charquemont

Séjour pouvant acceuillir 64 enfants de 7 à 15 ans. Au programme : Coktail d’activités sur le theme des jeux Olympiques et activités de plein Air (équitation VTT, accrobranche, randonnées; etc…)

25 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Nature et Plein Air Armand Bermont La Combe Saint Pierre, 25140 Charquemont Charquemont Combe Saint Pierre DOUBS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T18:30:00;2021-07-27T08:00:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-28T08:00:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-29T08:00:00 2021-07-29T18:30:00;2021-07-30T08:00:00 2021-07-30T18:30:00

