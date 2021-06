Sejour Immersion culturelle en Gironde Otellia Auberge de jeunesse, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Blanquefort.

du mercredi 7 juillet au lundi 12 juillet à Otellia Auberge de jeunesse

Le séjour été se déroulera entre le 07 juillet et le 12 juillet 2021 dans le sud ouest de la France plus précisément à 13 km de Bordeaux dans la localité de Blanquefort. Le départ de Nevers est prévu le 07 juillet à 8h00 pour une arrivée estimée à 15h sur l’auberge de jeunesse Otellia (Ecolabel Européen en 2014 gage de la qualité des produits et services plus respectueux de l’environnement Nos sejours sont axés par theme et objectif : Theme : Culturelle et Sportif Ce sejour va permettre aux jeunes de decouvrir un environnement culturel riche en histoire et de les sensibiliser à l’environnement et l’ecologie. ### **Bordeaux une ville culturellement Riche** A travers nos objectifs de sejour , les jeunes vont decouvrir un patrimoine , une histoire , un environnement ecologique unique et de nouvel sensation sportive. C’est au fil de la construction de leur sejour et leur planning que « apprentissage va rimer avec connaissance et vacances » Au programme : _***Visite de Darwin Ecosysteme:**_ le plus grand quartier ecolique.. *_**Visite de la Cathédrale et de la Tour de Pey-Berland:**_ monument historique de 1862 _***Activités « Bouée tractée au Cap Ferret »**_ : Sensation assuré _***Sortie « Visite de la dune de Pilat »:**_C’est la plus haute dune d’Europe _***Journée entière à Biarritz:**_ Ville balneaire de la cote basque _*****_**Journée entière à Aqualand :** Parc d’attraction aquatique _**Objectif du sejour :**_ Faire découvrir aux jeunes un quartier écologique Vivre une expérience unique Découvrir un lieu unique Permettre aux jeunes de se dépasser Découvrir un lieu culturel Visiter un monument historique Depassement de soi Favoriser la solidarité Sortir de l’isolement Activités sportives : Découverte de nouvelles activités sportives : Objectifs généraux : – Renforcer la cohésion de groupe – Développer le vivre ensemble – Sensibiliser à l’environnement – Découverte sportive – Dépassement de soi, cohésion et respect des règles d’engagement Morphologiques : – Bon rendement et bonne résistance de l’organisme Aspects psychomoteurs : – Orientation de l’activité vers l’économie du geste, la précision, l’affinement des techniques – Haute capacité à assimiler et à fixer des habiletés motrices Psychologiques : – Recherche d’indépendance, d’affirmation de soi

Otellia Auberge de jeunesse 67 rue de Maurian Blanquefort Gironde



