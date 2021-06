Saint-Jean-Saint-Nicolas bonhomme de neige Hautes-Alpes, Saint-Jean-Saint-Nicolas Séjour Hautes Alpes bonhomme de neige Saint-Jean-Saint-Nicolas Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Jean-Saint-Nicolas

Séjour Hautes Alpes bonhomme de neige, 9 août 2021-9 août 2021, Saint-Jean-Saint-Nicolas. Séjour Hautes Alpes

du lundi 9 août au jeudi 9 septembre à bonhomme de neige

12 enfants de 6 à 8 ans seront hébergés sur le centre de vacances « Bonhomme de neige » à St Jean St Nicolas dans les Hautes Alpes. Ce séjour sera l’occasion de vivre une aventure collective et découvrir un nouvel environnement et nouveau sport « canin ». Une occasion pour les enfants d’apprendre à s’occuper d’animaux. Ils visiteront également l’écomusée du village et s’adonneront à des grands jeux.

sur inscription

séjour à St Jean St Nicolas sur la thématique sports canins et découverte du milieu montagnard. . bonhomme de neige saint jean saint nicolas 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T09:30:00 2021-08-09T10:00:00;2021-08-10T09:30:00 2021-08-10T10:00:00;2021-08-11T09:30:00 2021-08-11T10:00:00;2021-08-12T09:30:00 2021-08-12T10:00:00;2021-08-13T09:30:00 2021-08-13T10:00:00;2021-08-13T18:30:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-16T09:30:00 2021-08-16T10:00:00;2021-08-17T09:30:00 2021-08-17T10:00:00;2021-08-18T09:30:00 2021-08-18T10:00:00;2021-08-19T09:30:00 2021-08-19T10:00:00;2021-08-20T09:30:00 2021-08-20T10:00:00;2021-08-23T09:30:00 2021-08-23T10:00:00;2021-08-24T09:30:00 2021-08-24T10:00:00;2021-08-25T09:30:00 2021-08-25T10:00:00;2021-08-26T09:30:00 2021-08-26T10:00:00;2021-08-27T09:30:00 2021-08-27T10:00:00;2021-08-30T09:30:00 2021-08-30T10:00:00;2021-08-31T09:30:00 2021-08-31T10:00:00;2021-09-01T09:30:00 2021-09-01T10:00:00;2021-09-02T09:30:00 2021-09-02T10:00:00;2021-09-03T09:30:00 2021-09-03T10:00:00;2021-09-06T09:30:00 2021-09-06T10:00:00;2021-09-07T09:30:00 2021-09-07T10:00:00;2021-09-08T09:30:00 2021-09-08T10:00:00;2021-09-09T09:30:00 2021-09-09T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Jean-Saint-Nicolas Autres Lieu bonhomme de neige Adresse saint jean saint nicolas 05 Ville Saint-Jean-Saint-Nicolas lieuville bonhomme de neige Saint-Jean-Saint-Nicolas