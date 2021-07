Séjour découverte culturelle à Narbonne Camping Mimosa, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Narbonne.

Séjour découverte culturelle à Narbonne

du samedi 31 juillet au samedi 7 août à Camping Mimosa

– Séjour à Narbonne pour un public mixte de 14 à 18 ans. – Pour ce séjour, nous allons développer l’émancipation et la coopération des jeunes, afin que chacun trouve sa place et son rythme au sein du groupe, dans un environnement nouveau. Les jeunes seront impliqués dans le programme des activités, dans l’organisation de la vie collective et dans l’élaboration et le respect des règles de vie du séjour. Ils seront associés aux décisions, pour être acteurs et non de simples consommateurs. Une façon pour eux de développer leur sens des responsabilités et de trouver leur place dans le groupe. – Durant ce séjour, nous allons visiter plusieurs sites emblématiques et historiques dont la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne qui est le monument le plus prestigieux de la ville de Narbonne ainsi que le massif de la clape qui reste une merveille géologique. – Des séance de remise en forme seront prévues dans le planning du séjour, du fait de la présence dans l’encadrement d’un éducateur sportif diplômé d’état pour encadrer les séances et il y a une salle de remise en forme dans le camping. – Avec les jeunes nous avons décidé de participé activement à la vie, animation du camping ( spectacles, tournois sportif etc…) afin de favoriser l’acculturation, l’échange et le vivre ensemble.

Selon le lieu d’habitation

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping Mimosa Chaussée le Mandirac Narbonne Aude



