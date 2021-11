Versailles Maison de quartier Chantiers Versailles, Yvelines Séjour dans les Vosges Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les maisons de quartier Chantiers et Porchefontaine proposent du 6 au 9 décembre de partir à La Bolle. Le village est situé sur la commune de Saint-Dié-des-Vosges au cœur d’un parc arboré de 8 hectares. Marché de Noël, balade, visites culturelles… Tous les repas sont pris en charge, sauf le pique-nique du premier jour. Une réunion d’information sur le séjour aura lieu le jeudi 25 novembre à 14h à la maison de quartier Porchefontaine.

Entre Vosges et Alsace, profitez d’un séjour senior entre nature et bien-être à Saint-Dié-des-Vosges. Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

