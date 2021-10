Versailles Maison de quartier Chantiers Versailles, Yvelines Séjour 11-17 ans sur le canal du Nivernais Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Séjour 11-17 ans sur le canal du Nivernais Maison de quartier Chantiers, 25 octobre 2021, Versailles. Séjour 11-17 ans sur le canal du Nivernais

du lundi 25 octobre au samedi 30 octobre à Maison de quartier Chantiers

Partir à la découverte des notions de navigation et d’autres activités sportives, c’est ce que proposent les maisons de quartier Chantiers, Notre-Dame et Saint-Louis (complet pour cette dernière) : VTT, Escalade, Kayak, Jeux nautiques (25 mètres nage libre obligatoire pour cette activité), participation à la préparation des repas… Renseignements et inscriptions auprès des maisons de quartier Chantiers et Notre-Dame.

sur inscription

