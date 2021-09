Séisme L’Odyssée, 5 octobre 2021, Orvault.

Séisme

L’Odyssée, le mardi 5 octobre à 20:30

La conversation de ce couple nait d’une première question, tentée timidement par le mari, dans les rayons d’une grande enseigne suédoise : et s’ils avaient un enfant ? De cette première interrogation en découlent de nombreuses autres, sur l’idée de mettre au monde un bébé dans un monde où les catastrophes écologiques s’accumulent, sur les névroses familiales, l’équilibre fragile d’un couple et ce qui peut le menacer… Ces discussions génèrent chez nos protagonistes une certaine anxiété vis-à-vis de l’avenir, mais engendrent également de savoureux échanges sur le sens de la vie, avec toutes ses joies, ses peines et l’amour. La Cie Théâtre du Prisme nous offre ici un moment de théâtre réjouissant avec un texte brillamment construit, qui explore la notion d’engagement et de responsabilité. Le dialogue est vif et rythmé avec en prime, tout ce qui fait le sel des textes anglo-saxons : humour, vitalité et efficacité. Plébiscité par le public lors du Festival d’Avignon off en 2019, ce spectacle a également été un des grands coups de cœur de nombreux programmateurs. Cie Théâtre du Prisme Texte : Duncan Macmillan, traduit par Séverine Magois Mise en scène et scénographie : Arnaud Anckaert Interprétation : Shams El Karoui, Maxime Guyon

de 2 à 20 euros

L’Odyssée Bois Cesbron Orvault Bourg Sud Loire-Atlantique



