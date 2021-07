Seine de crime Elbeuf, 3 octobre 2021-3 octobre 2021, Elbeuf.

Evénement ludo-cyclo-patrimonial proposé dans le cadre de l’itinéraire Seine à Vélo. Laissez-vous embarquer dans l’aventure et menez l’enquête à vélo, en participant au jeu « Seine de Crime ». Une balade à deux roues ponctuées de points d’étapes, où vous attendront des comédiens pour vous guider dans votre parcours. Vous découvrirez les richesses du patrimoine architectural et naturel, entre Elbeuf-sur-Seine et Poses. Le lieu de départ est à la Fabrique des Savoirs située à Elbeuf, à 13h30, 13h40, 13h50, 14h00, 14h10, 14h20 et 14h30. Rendez-vous à la Fabrique des Savoirs, 7 cours Gambetta – se munir d’un vélo. Possibilité de rapatriement en navette depuis l’arrivée jusqu’au point de départ.

