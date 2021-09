Seigneurs des Anneaux Médiathèque des Chartreux, 23 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Seigneurs des Anneaux

du samedi 23 octobre au dimanche 14 novembre à Médiathèque des Chartreux

Suivez les traces des hobbits, elles vous mèneront tout droit jusqu’aux portes de la médiathèque des Chartreux et participez à un week-end évènement les 23 et 24 octobre, autour du monument de la Littérature fantasy « Le Seigneur des anneaux ». L’après-midi du samedi sera consacrée aux ateliers créatifs qui permettront aux adolescents ainsi qu’aux adultes de fabriquer des objets s’inspirant des livres ou des films. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et initiez-vous au Quenya, véritable langue des elfes inventée par Tolkien, avec un atelier d’écriture Elfique animé par l’association Tolkiendill. Enfin du samedi 23 octobre au dimanche 14 novembre, découvrez notre décor immersif évoquant les différents mondes de cette saga anthologique. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre

Préparez-vous à un voyage fantastique dans l’univers de John Ronald Ruel Tolkien !

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:30:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T10:30:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T13:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T10:30:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:30:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-02T13:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T10:30:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T10:30:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-09T13:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-12T13:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T10:30:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:30:00 2021-11-14T18:00:00