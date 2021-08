SEDD : Animation “Réduire ses dépenses énergétiques à la maison” (Claye-Souilly) Salle municipale, 25 septembre 2021, Claye-Souilly.

SEDD : Animation “Réduire ses dépenses énergétiques à la maison” (Claye-Souilly)

le samedi 25 septembre à Salle municipale

Locataires ou propriétaires, découvrez au cours d’une animation active les clés pour maîtriser vos consommations et vos dépenses énergétiques à la maison. Deux sessions au choix vous sont proposées : **De 14h à 15h30 (tous publics, locataires comme propriétaires) :** – apprenez à lire et décoder vos factures énergétiques (présentation de la composition des factures de gaz et d’électricité, explications sur les sources de dépenses); – apprenez ensuite quels écogestes simples permettent de réduire vos consommations et repartez avec un pack “éco-énergie” (10 petits équipements que vous pourrez installer chez vous : mousseurs pour douche et robinets, ampoule LED, bloc multi-prises avec interrupteur, joint isolant, etc). **De 15h45 à 17h15 (propriétaires ou copropriétaires) :** – découvrez les enjeux de la maîtrise des consommations d’énergie et apprenez quels écogestes simples permettent de réduire vos consommations. Repartez avec un pack “éco-énergie” (10 petits équipements que vous pourrez installer chez vous). – découvrez quels sont les travaux de rénovation énergétique efficaces (isolation, chauffage, …), quelles sont les aides mobilisables et renseignez vous sur le parcours d’accompagnement porté par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF). Ces deux sessions animées par l’association Seine-et-Marne Environnement sont co-organisées par la CARPF et la Mairie de Claye-Souilly.

Entrée sur inscription

Apprenez avec SEME à mieux maîtriser vos consommations d’énergie, et à réduire ainsi vos factures énergétiques. Recevez un pack éco-énergie (10 équipements simples pour réduire vos consommations).

Salle municipale 67 allée André benoist, 77410 Claye-Souilly Claye-Souilly Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T16:00:00;2021-09-25T16:15:00 2021-09-25T17:45:00