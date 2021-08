MialetMialet Mialet Mialet Gard, Mialet Secrets de plantes et de producteurs – Les chèvres de Bellis Mialet Mialet MialetMialet Catégories d’évènement: Gard

Mialet Gard Mialet Gard Mialet Dans le cadre des animations “A la découverte des producteurs d’Alès Agglomération”, venez découvrir une chèvrerie installée dans les vallées cévenoles !Une balade autour du col d’Uglas pour profiter des paysages culminant sur les vallées cévenoles. Vous serez accueillis par Fred et Amandine, éleveurs passionnés, qui vous feront visiter leur chèvrerie.Terrasses et murets de pierre sèche scandent le paysage que l’homme a bâti pour vivre dans les Cévennes schisteuses.Châtaigniers et chênes verts se partagent le territoire. L’élevage des chèvres et la fabrication du célèbre pélardon – qui bénéficie d’une AOP-, la production et la transformation des châtaignes sont parmi les principales activités économiques.* Infos pratiques:- Rendez-vous le samedi 11 septembre 2021- Horaires : De 9h00 à 12h00 – Tarif : Animation gratuite- A partir de 10 ans – Sur inscription uniquement- Informations et inscriptions par téléphone au 04 66 60 24 16 ou par mail à sentiersvagabondsapn@gmail.com Cette animation est proposée par Sentiers Vagabonds en partenariat avec le CPIE du Gard et l’Agglomération d’Alès. sentiersvagabondsapn@gmail.com +33 4 66 60 24 16 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-08-12 par

