Châtellerault Citron & Cerise Châtellerault, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël chez Citron & Cerise Citron & Cerise Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Secrets d’atelier du Père-Noël chez Citron & Cerise Citron & Cerise, 1 décembre 2021, Châtellerault. Secrets d’atelier du Père-Noël chez Citron & Cerise

Citron & Cerise, le mercredi 1 décembre à 11:00

Lana, la petite fée du Père Noël, vous accueille pour une pause gourmande dans le salon de thé cocooning Citron et Cerise. Un endroit chaleureux et cosy, à la décoration élégante en plein centre ville. Un grand choix de boissons chaudes s’offre à vous : cafés brésiliens, thés anglais en vrac … et des boissons fraîches. Ces boissons sont accompagnées de différentes sortes de gâteaux et cake : cupcakes, cookies, English Cake … tout “fait-maison”.

Sur réservation, 3€

Prenez le temps de … découvrir les secrets d’atelier du Père-Noël chez Citron & Cerise Citron & Cerise 51 rue Bourbon 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T11:00:00 2021-12-01T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Citron & Cerise Adresse 51 rue Bourbon 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Citron & Cerise Châtellerault