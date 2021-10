Thuré Les Herbes folles Thuré, Vienne Secrets d’atelier du Père-Noël aux Herbes Folles Les Herbes folles Thuré Catégories d’évènement: Thuré

Secrets d'atelier du Père-Noël aux Herbes Folles

Les Herbes folles, le mercredi 8 décembre à 10:00

Les Herbes folles, le mercredi 8 décembre à 10:00

Venez découvrir une ferme en agriculture biologique qui transforme ses céréales en pains et gâches, et nourrit son élevage porcin, élevé sur paille. À la fin de la visite, vous aurez l’occasion de déguster les produits de la ferme. Nous transformons nos céréales en farines, une part avec un moulin à meule de pierre destinée au fournil où nous fabriquons des pains et gâches au pur levain cuits au feu de bois, l’autre part est consommée par les animaux. Les cochons sont transformés et vendus en viande fraîche, charcuteries et salaisons.

Sur réservation, 3€

Prenez le temps de … découvrir les secrets d'atelier du Père-Noël aux Herbes Folles

Les Herbes folles
1 chemin des fougères 86540 Thuré

2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T11:30:00

