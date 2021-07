Sébastien Barrier : Ceux qui vont mieux – Saison Grand T Grand T (Le), 7 octobre 2021-7 octobre 2021, Nantes.

Théâtre. Sébastien Barrier célèbre ses héros : son père, le poète Georges Perros, un curé inconnu et les deux musiciens du groupe de post-punk britannique Sleaford Mods. Naguère en proie à la mélancolie, ils vont mieux aujourd’hui. Comment s’en sont-ils sortis ? Sébastien les regarde, les filme, les écoute. Au Grand T, en conjurant le pire pour le meilleur, il crée un rituel qui relie. Quoi de commun entre un séminariste défroqué, un curé ivoirien appelé en France pour cause de crise nationale des vocations, un poète qui croit à l’amitié et le duo de Nottingham, Andrew Fearn et Jason Williamson, qui hurle sa haine d’une société qui broie les humains ? Sébastien Barrier lui-même : l’auteur et acteur, poète, prêcheur, pécheur et punk à ses heures. Est-ce le même goût du péril qui pousse le curé, le conteur, le chanteur, à se tenir debout face aux autres, pour prendre la parole ? L’artiste recoud entre elles des tranches de vie éparses qui ont jalonné son existence, sous forme d’une collection d’images, situations et entretiens plus ou moins improvisés. Avec doute et ferveur, avec tendresse et ironie, en musique et en silence, il rassemble ses ouailles d’un soir pour honorer ensemble ce qui fait aller de mieux en mieux. De et par Sébastien Barrier Durée : 2h

