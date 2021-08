Oraison Oraison Alpes-de-Haute-Provence, Oraison Séance yoga thématique : Salutations au soleil (Suryanamaskar) Oraison Oraison Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Oraison

Séance yoga thématique : Salutations au soleil (Suryanamaskar) Oraison, 5 septembre 2021, Oraison. Séance yoga thématique : Salutations au soleil (Suryanamaskar) 2021-09-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-05 10:15:00 10:15:00

Oraison Alpes de Haute-Provence Oraison EUR 8 15 SEANCE THEMATIQUE YOGA LE 1ER DIMANCHE DU MOIS

Spécial Salutation au soleil pour la rentrée 2021.

1h15 pour apprendre, revoir ou pratiquer cette succession de postures particulièrement puissantes et ramener cette technique pour pratiquer chez soi. flo.fitzgerald@hotmail.com +33 6 17 73 50 54 https://flofitzgerald.wixsite.com/coursdeyogaoraison04 dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Oraison Autres Lieu Oraison Adresse Ville Oraison lieuville 43.9155#5.92143