Séance de Qi Gong Veules-les-Roses, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Veules-les-Roses.

Séance de Qi Gong 2021-07-31 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-31 11:00:00 11:00:00

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Le Qi Gong, animé par Florence Pereira, est une gymnastique traditionnelle chinoise douce qui procure plus de tonus et moins de tensons nerveuses, plus de souplesse et d’équilibre, un calme intérieur, une plus grande capacité de concentration et de confiance en soi.

Le Qi Gong est un ensemble d’exercices énergétiques basés sur une association entre des mouvements doux, très lents et détendus et une respiration (respiration abdominale, régulière et profonde) synchrone avec les mouvements.

Séance de 10h à 11h sur le front de mer.

A partir de 10 ans, 6€

ttv.veuleslesroses@gmail.com +33 6 62 36 52 08

