Viry-Châtillon Parc André LeBlanc Essonne, Viry-Châtillon Séance de cinéma en plein air Parc André LeBlanc Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Viry-Châtillon

Séance de cinéma en plein air Parc André LeBlanc, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Viry-Châtillon. Séance de cinéma en plein air

Parc André LeBlanc, le samedi 10 juillet à 22:30

En partenariat avec l’association Cinessonne, la ville de Viry-Chatillon organise **une séance de cinéma en plein air samedi 10 juillet 2021** autour de la thématique « Musique et cinéma ». Venez (re)découvrir TOUS EN SCÈNE, de Garth Jennings, au sein du théâtre de verdure situé dans le parc Leblanc. Un film d’animation festif qui a séduit petits et grands lors de sa sortie en 2017. La projection débutera après le coucher du soleil, vers 22h30. Le parc sera accessible en début de soirée. Durée du film : 1h48 En raison du contexte sanitaire, la jauge sera limitée en respect avec le protocole qui sera en vigueur.

Accès libre dans la limite des places disponibles

Projection en plein air du film d’animation TOUS EN SCÈNE à Viry-Chatillon Parc André LeBlanc 91170 Viry-Châtillon Viry-Châtillon Centre-ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T22:30:00 2021-07-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Viry-Châtillon Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc André LeBlanc Adresse 91170 Viry-Châtillon Ville Viry-Châtillon lieuville Parc André LeBlanc Viry-Châtillon