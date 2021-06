Cauterets Cauterets Cauterets, Hautes-Pyrénées Séance de Bébés lecteurs « La grande randonnée : Marcher, courir, sauter ! » Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

Séance de Bébés lecteurs « La grande randonnée : Marcher, courir, sauter ! » Cauterets, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Cauterets. Séance de Bébés lecteurs « La grande randonnée : Marcher, courir, sauter ! » 2021-07-27 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-27 12:00:00 12:00:00 CAUTERETS 2, Esplanade des Oeufs

Cauterets Hautes-Pyrénées Cauterets La grande randonnée : Marcher, courir, sauter ! séance bébés lecteurs Pour partager des histoires et des comptines. Séance (de lecture) à destination des plus petits (0-3 ans), afin de leur proposer une première approche des livres et de la lecture. Manifestation gratuite organisée dans le cadre de l’opération départementale Premières Pages. Sur inscription à la médiathèque 05 62 92 59 96 Terrasse de la Médiathèque +33 5 62 92 59 96 La grande randonnée : Marcher, courir, sauter ! séance bébés lecteurs Pour partager des histoires et des comptines. Séance (de lecture) à destination des plus petits (0-3 ans), afin de leur proposer une première approche des livres et de la lecture. Manifestation gratuite organisée dans le cadre de l’opération départementale Premières Pages. Sur inscription à la médiathèque 05 62 92 59 96 Terrasse de la Médiathèque dernière mise à jour : 2021-06-17 par OT de Cauterets|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Cauterets, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Cauterets Adresse CAUTERETS 2, Esplanade des Oeufs Ville Cauterets lieuville 42.88791#-0.11485