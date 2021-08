Se résoudre dans le vide / Spectacle de danse Bouxwiller, 11 septembre 2021, Bouxwiller.

Se résoudre dans le vide / Spectacle de danse 2021-09-11 19:00:00 – 2021-09-11

Bouxwiller Bas-Rhin

Marika RIZZI et Magali ALBESPY – Danse

Se résoudre dans le vide évolue aux marges de l’espace. Éclairés par défaut,

par les reflets d’un centre très lumineux, les abords de la scène restent dans

la pénombre. Entre apparition et disparition, la danse se laisse entrevoir et

découvrir par bribes, parfois elle se donne entièrement à lire, parfois elle se

laisse juste appréhender. Deux corps, deux femmes, avancent séparément à

la lisière du centre, en le contournant, elle jouent avec les profondeurs offertes

par le clair-obscur. Elles mesurent également la distance qui les séparent l’une

de l’autre pour enfin y céder et faire corps commun. En mettant en exergue le

désir de décentrer, de dé-hiérarchiser, de décaler, Se résoudre dans le vide

s’intéresse aux divers mouvements de dérive : du regard, du geste, des attentes,

poussant l’attention là où elle a moins l’habitude de se rendre.

Durée : 40 min

Crédit photographique : Marika RIZZI

Conception et chorégraphie : Marika Rizzi

Recherche et interprétation : Magali Albespy et Marika Rizzi

Lumières : Geoffrey Sorgius

Accompagnement vocale et composition : Martin Moulin

Chant : distribution en cours pour le.la chanteur.se

Production : Les Moulins de Paillard, Poncé sur le Loir

Coproduction : SPONTÉ

Réalisé avec le soutien de : l’État – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique Bouxwiller, Le Regard du Cygne Paris, Le Centre national de la danse à Pantin, dans le cadre de la mise à disposition des studios, la Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab, Atelier de Paris Centre de développement chorégraphique CDCN, dans le cadre de prêt de studios

