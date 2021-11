Le Cheylard Pôleyrieux, Ardèche, Le Cheylard Se former au métier de développeur en milieu rural Pôleyrieux, Le Cheylard Catégories d’évènement: Ardèche

Venez participer à une présentation de la formation Simplon.Le Cheylard de 9 mois, sans prérequis, ni âge, ni diplôme, ni situation socio-économique, c’est la motivation et l’intérêt pour les nouvelles technologies qui comptent. 80% des élèves sont débutants en informatique, 73 % trouvent un emploi au bout d’un an. QUI ? Femmes, demandeurs d’emploi, RSA, + 45 ans, jeunes 18-25 ans… PRIX ? Gratuit (financement Région Auvergne-Rhône Alpes) OÙ ? 07160 Le Cheylard LOGEMENT ? mise en relation avec le réseau local, CCAS… QUAND ? 9 mois (dont + de 2 mois de stage) DÉBOUCHÉS ? Développeur junior, webmaster, Intégrateur web, référent numérique … CRITÈRES DE SÉLECTIONS ? Autonomie, travail en équipe, utilisation d’un ordinateur, anglais débutant. Vous pouvez nous joindre au 04 83 43 80 30 / [contact@labo-ve.fr](mailto:contact@labo-ve.fr) [https://en-07.fr](https://en-07.fr)

Venez découvrir la formation développeur Web et mobile au Cheylard en Ardèche, formation sur 7 mois, 2,5 mois de stage, certifiante BAC+2, gratuite et sans pré-requis. Pôleyrieux, 400 route d'Aric industrie, 07160 Le Cheylard

