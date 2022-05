Sculptures sonores Forges-les-Eaux, 7 août 2022, Forges-les-Eaux.

2022-08-07 11:00:00 – 2022-08-07 18:00:00

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de métal pincées ou à rubans frottés, structures de bois et de métal percutées par des baguettes, méta-instruments joués à distance par captation de mouvement, les sculptures ont besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonore ; à la fois sculptures et instruments de musique, elles permettent à chacun, instantanément et quelque soit son âge, de jouer librement avec les sons et de créer ses propres paysages sonores : le spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies… Un voyage atypique, ludique, sonore et visuel, au cours duquel chacun, quelque soit son âge, est invité à trouver l’enfant qui est en lui, à la rencontre de ces étranges silhouettes d’animaux et de personnages mystérieux, aux sons venus d’ailleurs

