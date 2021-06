Sculpture de St Symphorien : visite du chantier Pléneuf-Val-André, 23 juin 2021-23 juin 2021, Pléneuf-Val-André.

Sculpture de St Symphorien : visite du chantier 2021-06-23 – 2021-06-23 Rue Charles de Gannes Chapelle Notre-Dame

Pléneuf-Val-André 22370

Déplacement organisé au départ de Pléneuf Val André par l’association collectif Saint-Symphorien pour rendre visite au sculpteur de Pléneuf Val André Olivier Lévêque sur le chantier de la sculpture de la statue à Carnoët.

La première est implantée face à la mer devant la chapelle de Pléneuf-Val-André depuis le 22 août 2020 et a subi avec succès les premières épreuves de son environnement : soleil, vent, pluie, neige, Covid, regards et commentaires. Elle est là pour l’éternité. C’est la première partie du projet dont le but est de créer un symbole visuel à caractère historique, culturel et artistique. Elle rappelle que ce personnage a débarqué au VIème siècle au Val-André dont la grève a porté le nom de Saint-Symphorien. Depuis la création de la station balnéaire, elle est devenue plage du Val-André.

Une deuxième statue de Saint-Symphorien, élaborée par le même sculpteur Olivier Lévêque est en cours de création. Sa maquette a été présentée le 29 mai 2021 dans son atelier à Pléneuf-Val-André. Elle sera réalisée et implantée à la Vallée des Saints à Carnoët. Le chantier se déroulera du 7 juin au 2 juillet et la mise en place sur site aura lieu vers le 10 juillet. L’inauguration sera organisée au cours de l’été.

saintsymphorien@valandre.org http://www.saintsymphorienpleneuf.wordpress.com/

dernière mise à jour : 2021-06-11 par Office de tourisme de Jugon-les-Lacs