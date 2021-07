Scriptor : bataille d’écriture Pôle associatif du Breil Malville, 5 août 2021-5 août 2021, Nantes.

2021-08-05

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Tout public

Il suffit parfois d’un mot pour déborder d’imagination. C’est sur cette idée que Scriptor, notre jeu de société, est né. Son but ? Trouver le plaisir d’écrire en jouant. Scriptor se joue en équipe. Chacune obtient des cartes Histoire qui lui donnent des directions d’écriture pour son histoire. Ces cartes s’acquièrent en répondant à des questions faisant appel aux connaissances littéraires et de langue française des joueurs. Les équipes sont amenées à créer une histoire complète avec un nombre minimum de cartes Histoire. Lorsque celle-ci est terminée, le jeu prend fin et arrive le comptage des points. Pour pimenter le jeu, le parcours est semé d’embûches. Les cartes « Cap ou pas cap » et « Vie d’écrivain » viennent rythmer la vie des auteurs. Imagination, culture générale et cohérence d’écriture se mêlent au cours d’une partie. Venez participer à ce nouveau jeu de société, sur inscription via https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes