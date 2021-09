Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Sciences en Cour[t]s Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Sciences en Cour[t]s Le Diapason – Université de Rennes 1, 1 octobre 2021, Rennes. Sciences en Cour[t]s

Le Diapason – Université de Rennes 1, le vendredi 1 octobre à 20:30

Festival Rennais de courts-métrages de vulgarisation scientifique, réalisés par des doctorants. Si vous avez un doctorant dans votre entourage, peut être vous êtes vous déjà risqué à lui demander quel était son sujet de thèse. Il est fort probable que vous ayez eu en retour un charabia technique parfaitement incompréhensible, ce à quoi vous avez acquiescé silencieusement puis changé de sujet de conversation le plus vite possible. Sciences en Cour[t]s c’est l’occasion pour les doctorants de présenter leurs recherches autrement ! Par le biais de films courts (5 minutes), ils répondent de façon ludique et pédagogique à des questions telles que : À quoi sert une thèse ? Que fait un doctorant ? Comment se construit une démarche scientifique ? Sans oublier la fameuse “C’est quoi ton sujet de thèse ?” ! Qui dit festival, dit récompenses : les films qui auront su le mieux allier message scientifique et qualités cinématographiques se verront décerner des prix, dont le “Coup de cœur du public” (vous !). > [Réservation](https://www.billetweb.fr/sciences-en-courts) _Retrouvez les films des éditions précédentes sur le site de Sciences en Cour[t]s. Retrouvez nous aussi sur facebook et twitter !_ _En raison du temps nécessaire à la vérification des pass sanitaires,_ _l’entrée en salle commencera dès 20h._

Gratuit / Réservation obligatoire

Festival Rennais de courts-métrages de vulgarisation scientifique, réalisés par des doctorants. Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes