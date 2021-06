La Courneuve Parc départemental de la Courneuve La Courneuve, Seine-Saint-Denis Scènes Nomaades / Parc de la Courneuve Parc départemental de la Courneuve La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

On a envie d’avoir chaud sous le soleil du soir, d’écouter des concerts en pédalant et de se retrouver dehors dans les espaces bucoliques de la Seine-Saint-Denis. Heureusement, les Scènes Nomaades commencent bientôt ! ♡ Lundi 21 juin, pour la fête de la musique, la première balade boom boom des Scènes Nomaades se déroulera dans le magnifique parc départemental de la Courneuve, le Parc Georges Valbon, en partenariat avec le CECB. Retrouvez On U Mind Sound, Switch the MC, Praktika et Ratito Expérience

Entrée libre

Les vélos-concerts de l’été Parc départemental de la Courneuve 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120 La Courneuve La Courneuve Seine-Saint-Denis

