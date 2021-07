Decize Decize 58300, Decize Scène d’été : Concert « Phil Menard » Decize Decize Catégories d’évènement: 58300

Decize

Scène d’été : Concert « Phil Menard » Decize, 13 août 2021-13 août 2021, Decize. Scène d’été : Concert « Phil Menard » 2021-08-13 – 2021-08-13 Bar-Crêperie « Le Courlis » 25, boulevard Voltaire

Decize 58300 Un amoureux du Blues auteur-compositeur qui nous transporte à travers la Louisiane, le Mississippi avec sa guitare en bandoulière et son harmonica !

A coup sûr vous taperait du pied en rythme avec lui…à découvrir sans modération. Concert gratuit Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la Ville de Decize. tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 http://www.decize-confluence.fr/ Un amoureux du Blues auteur-compositeur qui nous transporte à travers la Louisiane, le Mississippi avec sa guitare en bandoulière et son harmonica !

A coup sûr vous taperait du pied en rythme avec lui…à découvrir sans modération. Concert gratuit Organisation : Office Municipal de la Culture et des Loisirs de Decize (OMCLD) et la Ville de Decize. dernière mise à jour : 2021-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 58300, Decize Étiquettes évènement : Autres Lieu Decize Adresse Bar-Crêperie "Le Courlis" 25, boulevard Voltaire Ville Decize lieuville 46.82949#3.45839