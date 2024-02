SAY SHE SHE Rouen, vendredi 15 mars 2024.

SAY SHE SHE Rouen Seine-Maritime

Composé de la Londonienne Piya Malik, Nya Brown et Sabrina Cunningham, Say She She est un trio vocal basé à Brooklyn. Accompagné des musiciens qui officient dans Antibalas, les Dap-Kings, The Shacks et Chicano Batman, le groupe part à la conquête des pistes de danse avec ses harmonies rêveuses, sa soul des années 70 et son groove disco.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

