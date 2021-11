Sauve-Mouton Saint-Avertin, 18 décembre 2021, Saint-Avertin. Sauve-Mouton Saint-Avertin

2021-12-18 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-18

Saint-Avertin 37550 Saint-Avertin Un mouton s’est échappé du livre Le Petit Prince et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres. Par la compagnie Discrète.

Sur inscription à partir du 27 novembre

A partir de 6 ans Un mouton s’est échappé du livre Le Petit Prince et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. mediatheque@ville-saint-avertin.fr +33 2 34 36 81 08 Un mouton s’est échappé du livre Le Petit Prince et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres. Par la compagnie Discrète.

Sur inscription à partir du 27 novembre

A partir de 6 ans pixabay

Saint-Avertin

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: 37550, Saint-Avertin Autres Lieu Saint-Avertin Adresse Ville Saint-Avertin lieuville Saint-Avertin