Korrika Sare, 23 mars 2024, Sare.

Sare Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 06:00:00

fin : 2024-03-24 22:00:00

Etape de la korrika 2024 (d’Irun à Bayonne).

La KORRIKA est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif : d’une part, étendre et renforcer la mobilisation des habitant·e·s du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

2024 urteko Korrikaren etapa (Irundik Baionara).

KORRIKA Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia da. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu..

Etape de la korrika 2024 (d’Irun à Bayonne).

La KORRIKA est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif : d’une part, étendre et renforcer la mobilisation des habitant·e·s du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

2024 urteko Korrikaren etapa (Irundik Baionara).

KORRIKA Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia da. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu.

Etape de la korrika 2024 (d’Irun à Bayonne).

La KORRIKA est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption. Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif : d’une part, étendre et renforcer la mobilisation des habitant·e·s du Pays Basque en faveur de la langue basque et d’autre part, collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

2024 urteko Korrikaren etapa (Irundik Baionara).

KORRIKA Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia da. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu.

EUR.

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme Pays Basque