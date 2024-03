Dimanche 28 avril 2024 à 10h Marche familiale CASTEIDE DOAT Casteide-Doat, dimanche 28 avril 2024.

Dimanche 28 avril 2024 à 10h Marche familiale 2 parcours 5km et 10km départ de la salle des fêtes de CASTEIDE-DOAT. Echauffement à 9h30. Repas le midi sur inscription 0685169278ou0609206865. Marche au profit des projets scolaire école Pontiacq. Dimanche 28 avril, 09h30 CASTEIDE DOAT Marche 5€ / repas + marche 14€ / sur inscription

MARCHE FAMILIALE

LE DIMANCHE 28 AVRIL 2024

à CASTEIDE-DOAT

Départ à 10h échauffement 9h30 Salle des fêtes de Casteide-Doat.

Organisée par l’APE DU PALAY Ecole de Pontiacq-Viellepinte

MARCHE : 5€

REPAS : 10€

MARCHE + REPAS : 14€

REPAS ENFANT : 5€

INSCRIPTION AVANT LE 14 AVRIL

au 06.09.20.68.65 ou 06.85.16.92.78

CASTEIDE DOAT rue simin palay 64460 casteide doat Casteide-Doat 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0685169278 »}, {« type »: « email », « value »: « apedugroupescolairedupalay@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0609206865 »}]

Marche familiale 5km et 10km repas Casteide-Doat