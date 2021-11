Mauléon Mauléon Deux-Sèvres, Mauléon Sapins solidaires Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2021-12-10 18:00:00 – 2021-12-10 21:00:00

Mauléon Deux-Sèvres EUR Le Rotary Club de Bressuire organise une vente de sapins en vue de récolter des fonds au profit de l’action « Rêve de gosse » qui se déroulera le 29 mai 2022 sur l’aérodrome de Mauléon- Rorthais pour offrir un baptême de l’air afin de favoriser l’acceptation de la différence entre enfants ordinaires et extraordinaires.

